Более $1 млрд заработали гемблинг-компании в Дании за 2024 год

Датское управление по азартным играм (Spillemyndigheden) сообщило о доходах игорной индустрии за 2024 год.

Валовой игровой доход (GGR) от всех видов азартных игр в Дании за прошлый год превысил 1 миллиард долларов. По сравнению с 2023 годом сумма увеличилась на 6,9%.

На легальные онлайн-казино пришлась почти половина от GGR за год – 490 миллионов долларов. Доход от ставок на спорт превысил 300 миллионов долларов.

GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.

Ставки на Спортсе’‘

Цифры букмекеров-2024: 35,3 млрд отчислений, выручка – 1,73 трлн, Pari обошел «Лигу Ставок»