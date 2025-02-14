Более $1 млрд заработали гемблинг-компании в Дании за 2024 год
Датское управление по азартным играм (Spillemyndigheden) сообщило о доходах игорной индустрии за 2024 год.
Валовой игровой доход (GGR) от всех видов азартных игр в Дании за прошлый год превысил 1 миллиард долларов. По сравнению с 2023 годом сумма увеличилась на 6,9%.
На легальные онлайн-казино пришлась почти половина от GGR за год – 490 миллионов долларов. Доход от ставок на спорт превысил 300 миллионов долларов.
GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.
Цифры букмекеров-2024: 35,3 млрд отчислений, выручка – 1,73 трлн, Pari обошел «Лигу Ставок»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Spillemyndigheden
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