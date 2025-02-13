«Порту» – букмекерский фаворит первого стыка ЛЕ с «Ромой». На победу итальянцев дают 2.90

«Порту» примет «Рому» в первом стыковом матче Лиги Европы.

Португальский клуб котируется небольшим фаворитом первой встречи за 2.55. На победу «Ромы» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.30.

Фаворитом на выход в 1/8 финала считается «Рома». Проход римлян оценивается коэффициентом 1.65, проход «Порту» – за 2.33.

Первый матч состоится 13 февраля и начнется в 23:00 мск.

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