«Порту» – букмекерский фаворит первого стыка ЛЕ с «Ромой». На победу итальянцев дают 2.90
«Порту» примет «Рому» в первом стыковом матче Лиги Европы.
Португальский клуб котируется небольшим фаворитом первой встречи за 2.55. На победу «Ромы» дают коэффициент 2.90, на ничью – 3.30.
Фаворитом на выход в 1/8 финала считается «Рома». Проход римлян оценивается коэффициентом 1.65, проход «Порту» – за 2.33.
Первый матч состоится 13 февраля и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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