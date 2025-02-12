«Ливерпуль» оторвется от «Арсенала» на 9 очков, если победит «Эвертон». На команду Слота дают коэффициент 1.46

«Эвертон» примет «Ливерпуль» в вынесенном матче 15-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота в случае победы оторвется от идущего вторым в таблице чемпионата «Арсенала» на 9 очков.

В последней личной встрече в апреле 2024-го победил «Эвертон» – 2:0. Сегодня «Ливерпуль» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.46 на победу против 6.60 у хозяев.

Матч состоится 12 февраля и начнется в 22:30 мск.

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