«Монако» ни разу не побеждал «Бенфику» – 3 поражения и ничья. 2.36 – неудачная серия прервется

«Монако» и «Бенфика» встретятся в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Команды встречались 4 раза – французский клуб ни разу не побеждал (3 поражения и ничья). Букмекеры дают коэффициент 2.36 на то, что «Монако» обыграет «Бенфику» и прервет неудачную серию.

На победу португальского клуба можно поставить за 2.90, на ничью – за 3.70.

Матч состоится 12 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

1% оставался на победу «Реала» – но кого это волнует? Точно не «Мадрид»!