В Колумбии заблокировали 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки
Правительство Колумбии продолжает борьбу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими компаниями.
Местный регулятор заблокировал 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки. В это число вошли сайты и зеркала офшорных онлайн-казино и букмекеров, группы и личные страницы в социальных сетях, которые рекламировали незаконные азартные игры.
Отмечается, что это рекордное число блокировок в истории колумбийского регулятора. В настоящее время лишь 16 сайтов имеют лицензию на работу в Колумбии. Среди них такие компании, как Betano, Betsson и RushBet.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Business
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