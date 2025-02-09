В Колумбии заблокировали 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки

Правительство Колумбии продолжает борьбу с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими компаниями.

Местный регулятор заблокировал 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки. В это число вошли сайты и зеркала офшорных онлайн-казино и букмекеров, группы и личные страницы в социальных сетях, которые рекламировали незаконные азартные игры.

Отмечается, что это рекордное число блокировок в истории колумбийского регулятора. В настоящее время лишь 16 сайтов имеют лицензию на работу в Колумбии. Среди них такие компании, как Betano, Betsson и RushBet.

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