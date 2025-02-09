Валовой игровой доход Макао снизился на 5,6% после корректировки рынка
В Макао упали доходы от азартных игр.
Бюро по инспекции и координации азартных игр Макао сообщило, что валовый игровой доход (GGR) Макао в январе составил 2,27 млрд долларов.
Показатель снизился на 5,6% по сравнению с январем 2024 года. Одним из основных факторов падения дохода считается введение более жестких законов об азартных играх.
Всего GGR Макао за прошлый год составил 27,2 млрд долларов. Бюро прогнозирует, что по итогам 2025-го GGR игорной зоны достигнет 29,9 млрд долларов.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
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