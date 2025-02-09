В Бразилии с октября заблокировали около 10 тысяч нелегальных букмекерских сайтов

В Бразилии борются с нелегальными беттинг-сайтами.

Секретариат по призам и ставкам Министерства финансов Бразилии (SPA) заблокировал 9600 нелегальных букмекерских сайтов в период с октября 2024 года по январь 2025 года.

С 1 января 2025-го в стране официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. Разрешение на регулируемую деятельность в Бразилии получили 76 букмекеров. У 70 из них – временная лицензия.

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