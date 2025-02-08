Армения планирует ввести на игорный бизнес налог в 10%
В Армении планируют ввести налог в 10% на оборот игорного бизнеса.
Местные чиновники опасаются стремительного роста отрасли, поэтому предложили установить налог с оборота в 10% в дополнение к существующим налогам и сборам.
Комитет Национального собрания по экономическим вопросам одобрил предложение в первом чтении, но окончательное решение еще не принято.
С 2018 года объем онлайн-ставок в Армении вырос в 21 раз.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Armenia Today
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