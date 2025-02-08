Коэффициент на победу «Ман Сити» в АПЛ поднялся с 2.15 до 100.00 с начала сезона. Букмекеры считают, что подтверждение существования инопланетян в 10 раз вероятнее чемпионства «горожан»
Коэффициент на чемпионство «Ман Сити» в АПЛ поднялся в 46 раз с начала сезона.
После 24 туров «горожане» набрали 41 очко и идут пятыми. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 15 очков.
Перед сезоном команда Пепа Гвардиолы котировалась главным фаворитом АПЛ с коэффициентом 2.15. Теперь же на чемпионство дают 100.00.
По мнению букмекеров, подтверждение существования инопланетян в 2025 году (10.00) вероятнее, чем победа «Ман Сити» в АПЛ.
Опубликовала: Венера Кравченко
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