Выручка игорного оператора Betsson за 2024 год превысила 1,1 млрд долларов
Шведский гемблинг-оператор Betsson опубликовал финансовый отчет компании за 2024 год.
Выручка компании за 2024 год составила 1,14 млрд долларов. Это рекорд. В сравнении с показателем за 2023-й выручка увеличилась примерно на 17%.
По сравнению с показателями 2023-го размер чистого дохода Betsson практически не изменился – 183,7 млн долларов. При этом операционная прибыль компании выросла на 22% – до 266 млн долларов.
Число активных клиентов Betsson увеличилось на 10% – до 1,4 млн человек.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
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