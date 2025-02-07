Вице-президент «Лиги Ставок»: «Сейчас рынок букмекеров очень перегрет, поэтому трафик не является таким результативным показателем, как раньше»
Вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмир Ронами высказался о падении трафика букмекера по сравнению с 2023 годом.
– Как в «Лиге Ставок» оценивают снижение трафика сайта в 2024 году по сравнению с 2023 годом? Является ли это важным параметром для компании?
– Сейчас рынок букмекеров очень перегрет, поэтому трафик не является таким результативным показателем, каким он был ранее. При этом мы регулярно оптимизируем входящий трафик, делая упор не на количественные показатели, а на качественные.
Сегодня мы акцентируем внимание на борьбе с фродом и выбираем надежных партнеров для лучшей работы, – отметил Ронами.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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