Вице-президент «Лиги Ставок»: «В 2025-м подходит срок контракта у многих лиг, клубов, федераций. Нас ждет много бизнес-переговоров»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал о планах букмекера расширить партнерства с федерациями, лигами и клубами.

– Летом у КХЛ завершается контракт с нынешним титульным спонсором. Хотели бы занять его место?

– В этом году подходит срок контракта у многих лиг, клубов, федераций в различных ведущих видах спорта. Поэтому нас ждет много бизнес-переговоров и удивительных новостей, особенно с учетом видимых изменений в международной спортивной повестке.

Сейчас в информационном пространстве развивается тема участия сборной России на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Это серьезный момент, который повлияет как на наши спонсорские контракты, так и на смежные направления. Год будет очень интересный, – заявил Ронами.

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