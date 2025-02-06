В Британии на 31% выросло число регистраций молодежи до 25 лет в сервисе самоограничений на совершение ставок
Британский сервис Gamstop представил статистику по регистрациям в сервисе самоисключений за вторую половину 2024 году.
В компании сообщили, что в Великобритании на 31% выросло число регистраций молодежи до 25 лет в сервисе самоограничений на совершение ставок. В целом, на возрастную категорию «16-24» приходится почти каждый четвертый (24 %) из всех новых участников Gamstop.
Большинство зарегистрировавшихся в системе пользователей (48%) во второй половине 2024 года выбрали самый длительный период самоисключения – 5 лет.
«Увеличение числа молодых людей в возрасте до 25 лет в сервисе для самоисключения становится все более заметной тенденцией.
Во второй половине 2024 года их число увеличилось на 31 % по сравнению с предыдущим годом. В первой половине года рост составил 12%», – заявила генеральный директор Gamstop Фиона Палмер.
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