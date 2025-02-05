280 миллионов человек по всему миру играли в азартные игры онлайн в 2024 году (Statista)
280 миллионов человек играли в азартные игры в интернете в 2024 году
По данным аналитического сервиса Statista, ставки на спорт в интернете в прошлом году сделали 138,9 миллиона человек. В онлайн-казино сыграли 108,4 млн человек, в онлайн-лотереи – 32,8 млн человек.
Общий оборот онлайн-гемблинга в 2024 году составил 107,3 миллиарда долларов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Statista
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