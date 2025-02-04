Около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС приходится на нелегальных операторов
Нелегальные организаторы азартных игр в Евросоюзе зарабатывают почти в 3 раза больше легальных операторов.
По данным отчета компании Yield Sec для Европейской ассоциации казино (ECA), около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС в первом полугодии 2024 года пришлись на долю нелегальных операторов.
В денежном выражении офшорные гемблинг-компании заработали в интернете за этот период порядка 32 миллиардов евро.
По оценкам ECA, нелегальные наземные заведения за этот период зарабатывают около 10 миллиардов евро.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ECA
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