Около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС приходится на нелегальных операторов

Нелегальные организаторы азартных игр в Евросоюзе зарабатывают почти в 3 раза больше легальных операторов.

По данным отчета компании Yield Sec для Европейской ассоциации казино (ECA), около 70% всех доходов от онлайн-гемблинга в странах ЕС в первом полугодии 2024 года пришлись на долю нелегальных операторов.

В денежном выражении офшорные гемблинг-компании заработали в интернете за этот период порядка 32 миллиардов евро.

По оценкам ECA, нелегальные наземные заведения за этот период зарабатывают около 10 миллиардов евро.

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