137 млрд евро заработали европейские гемблинг-компании в 2024 году. Лотереи – самый доходный игорный бизнес

Валовой доход (GGR) легального рынка азартных игр в Европе достиг 137 млрд евро в 2024 году.

По данным H2 Gambling Capital, общий объем рынка азартных игр за год вырос примерно на 4,58%. Рынок онлайн-гемблинга увеличился на 7,84%.

Самым доходным игорным бизнесом стали лотереи – они принесли 38 млрд евро GGR в 2024 году. Валовой доход беттинг-операторов составил 33 млрд евро, казино – 30 млрд евро.

Аналитики ожидают, что лотереи и ставки на спорт продолжат оставаться лидерами европейского онлайн-гемблинга до 2029 года со среднегодовыми темпами роста 8,4% и 8,6% соответственно.

GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей игроков.

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