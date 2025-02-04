В Швеции обеспокоены ростом популярности азартных игр среди молодежи

В Швеции ставки становятся популярнее среди молодежи.

Управление по азартным играм Швеции опубликовало отчет, в котором говорится о росте популярности ставок в стране среди несовершеннолетних и молодых людей.

Исследование в первую очередь было сосредоточено на молодых людях в возрасте 18-24 лет, а также включало данные об азартных играх среди несовершеннолетних.

Один из факторов популярности гемблинга – распространенность видеоигр, включающих в себя механику, похожую на лотерею, например, лутбоксы.

Кроме того, активная реклама и стриминг казино еще больше подогрели интерес к азартным играм среди молодежи.

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