Букмекер TangoBet, основанный пять месяцев назад, стал официальным беттинг-партнером «Чарльтона» из Первой лиги Англии
«Чарльтон» объявил о сотрудничестве с букмекером TangoBet.
Букмекер стал официальным беттинг-партнером английского клуба до конца сезона-2025/26. Сотрудничество будет включать рекламу на LED-щитах вокруг поля на домашнем стадионе, присутствие в клубных соцсетях и маркетинговые активации с болельщиками.
«Чарльтон» выступает в Первой лиге – третьем по силе дивизионе Англии. После 28 туров команда идет на седьмом месте и борется за попадание в зону стыковых матчей за выход в Чемпионшип.
Букмекер TangoBet основан в сентябре 2024 года.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт ФК «Чарльтон»
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