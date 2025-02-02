Букмекер TangoBet, основанный пять месяцев назад, стал официальным беттинг-партнером «Чарльтона» из Первой лиги Англии

«Чарльтон» объявил о сотрудничестве с букмекером TangoBet.

Букмекер стал официальным беттинг-партнером английского клуба до конца сезона-2025/26. Сотрудничество будет включать рекламу на LED-щитах вокруг поля на домашнем стадионе, присутствие в клубных соцсетях и маркетинговые активации с болельщиками.

«Чарльтон» выступает в Первой лиге – третьем по силе дивизионе Англии. После 28 туров команда идет на седьмом месте и борется за попадание в зону стыковых матчей за выход в Чемпионшип.

Букмекер TangoBet основан в сентябре 2024 года.

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