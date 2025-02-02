Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона. Букмекеры уверены, что этого не случится
Букмекеры считают, что Александр Соболев сделает максимум 3 результативных действия в РПЛ.
Ранее Максим Глушенков рассказал, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий до конца сезона.
Букмекеры дают коэффициент 1.51, что форвард «Зенита» забьет максимум 2 гола в РПЛ-2024/25. Такие же котировки выставлены на хотя бы один ассист в сезоне.
Тотал Соболева больше 2,5 голов оценен в 2.40. Столько же дают на тотал больше 1,5 голевых передач.
Также можно поставить, что Соболев забьет в этом сезоне РПЛ меньше, чем голкипер «Динамо» Игорь Лещук, у которого в активе один гол. На это выставлен коэффициент 5.50, обратный исход котируется за 1.11.
В первой части сезона Мир РПЛ Соболев провел 11 игр за «Зенит» в РПЛ и не отметился результативными действиями.
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