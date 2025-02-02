«Наполи» – букмекерский фаворит в матче с «Ромой». Команда Раньери одержала 7 домашних побед подряд

«Наполи» сыграет в гостях с «Ромой» в 23-м туре Серии А.

«Наполи» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.60. На команду Клаудио Раньери можно поставить за 3.20. Ничья оценивается в 3.10.

«Рома» не проигрывает дома с декабря – 7 побед подряд во всех турнирах. Если римляне как минимум не уступят «Наполи», сыграет коэффициент 1.53.

Матч пройдет 2 февраля и начнется в 22:45 мск.

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