В Бельгии Polymarket внесли в черный список. Ранее криптобукмекера заблокировали в Сингапуре, Франции и Польше

Криптобукмекер Polymarket попал под запрет в Бельгии.

Бельгийский гемблинг-регулятор направил криптобукмекеру несколько предупреждений с требованием получить местную лицензию. Polymarket не отреагировал на запросы, поэтому был заблокирован в стране.

Отмечается, что криптобукмекер нелегально предлагал азартные игры в Бельгии. При этом Polymarket позиционирует себя как децентрализованный рынок прогнозов, не считая свою деятельность связанной с азартными играми.

Ранее из-за похожих проблем Polymarket был заблокирован в Польше, Франции и Сингапуре.

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