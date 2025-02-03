В Бельгии Polymarket внесли в черный список. Ранее криптобукмекера заблокировали в Сингапуре, Франции и Польше
Криптобукмекер Polymarket попал под запрет в Бельгии.
Бельгийский гемблинг-регулятор направил криптобукмекеру несколько предупреждений с требованием получить местную лицензию. Polymarket не отреагировал на запросы, поэтому был заблокирован в стране.
Отмечается, что криптобукмекер нелегально предлагал азартные игры в Бельгии. При этом Polymarket позиционирует себя как децентрализованный рынок прогнозов, не считая свою деятельность связанной с азартными играми.
Ранее из-за похожих проблем Polymarket был заблокирован в Польше, Франции и Сингапуре.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Casino Nieuws
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