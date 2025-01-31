«Реал» выбьет «Ман Сити», «Монако» вылетит от «Бенфики»: букмекеры определились с фаворитами пар стыков ЛЧ

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Букмекеры уже определились с фаворитами на выход в 1/8 финала:

«Брюгге» (3.10 – выход в 1/8) – «Аталанта» (1.40)

«Спортинг» (2.00) – «Боруссия» Д (1.88)

«Манчестер Сити» (2.00) – «Реал» (1.87)

«Селтик» (7.60) – «Бавария» (1.10)

«Ювентус» (1.61) – ПСВ (2.40)

«Фейеноорд» (2.80) – «Милан» (1.47)

«Брест» (7.20) – «ПСЖ» (1.11)

«Монако» (2.00) – «Бенфика» (1.87)

Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля.

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