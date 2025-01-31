«Реал» выбьет «Ман Сити», «Монако» вылетит от «Бенфики»: букмекеры определились с фаворитами пар стыков ЛЧ
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Букмекеры уже определились с фаворитами на выход в 1/8 финала:
«Брюгге» (3.10 – выход в 1/8) – «Аталанта» (1.40)
«Спортинг» (2.00) – «Боруссия» Д (1.88)
«Манчестер Сити» (2.00) – «Реал» (1.87)
«Селтик» (7.60) – «Бавария» (1.10)
«Ювентус» (1.61) – ПСВ (2.40)
«Фейеноорд» (2.80) – «Милан» (1.47)
«Брест» (7.20) – «ПСЖ» (1.11)
«Монако» (2.00) – «Бенфика» (1.87)
Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные – 18-19 февраля.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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