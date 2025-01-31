«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров. «Тоттенхэм» – 2-й, «Атлетик» – 3-й
Букмекеры считают «МЮ» главным фаворитом Лиги Европы.
«Юнайтед» впервые в этом сезоне стал котироваться основным претендентом на победу в турнире. Коэффициент на титул английского клуба опустился до 5.50.
Вторым у букмекеров идет другой представитель АПЛ – «Тоттенхэм» (6.00). Топ-3 замыкает «Атлетик» с коэффициентом 6.50 на трофей.
Победитель ЛЕ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Манчестер Юнайтед» – 5.50
2. «Тоттенхэм» – 6.00
3. «Атлетик» – 6.50
4. «Лацио» – 8.50
5. «Реал Сосьедад» – 13.00
6. «Айнтрахт» – 15.00
7-8. «Лион» – 17.00
7-8. «Рома» – 17.00
9. «Галатасарай» – 20.00
10-11. «Аякс» – 23.00
10-11. «Олимпиакос» – 23.00
12-13. «Порту» – 25.00
12-13. «Фенербахче» – 25.00
Остальные – от 40.00
Общий этап ЛЕ: ожидания и реальность. Opta нас к этому не готовила
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