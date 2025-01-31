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«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров. «Тоттенхэм» – 2-й, «Атлетик» – 3-й

Букмекеры считают «МЮ» главным фаворитом Лиги Европы.

«Юнайтед» впервые в этом сезоне стал котироваться основным претендентом на победу в турнире. Коэффициент на титул английского клуба опустился до 5.50.

Вторым у букмекеров идет другой представитель АПЛ – «Тоттенхэм» (6.00). Топ-3 замыкает «Атлетик» с коэффициентом 6.50 на трофей.

Победитель ЛЕ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Манчестер Юнайтед» – 5.50

2. «Тоттенхэм» – 6.00

3. «Атлетик» – 6.50

4. «Лацио» – 8.50

5. «Реал Сосьедад» – 13.00

6. «Айнтрахт» – 15.00

7-8. «Лион» – 17.00

7-8. «Рома» – 17.00

9. «Галатасарай» – 20.00

10-11. «Аякс» – 23.00

10-11. «Олимпиакос» – 23.00

12-13. «Порту» – 25.00

12-13. «Фенербахче» – 25.00

Остальные – от 40.00

Ставочная вики Спортса

Общий этап ЛЕ: ожидания и реальность. Opta нас к этому не готовила

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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