Продажи лотерей в России выросли на 30% за год. Средний чек увеличился со 155 до 210 рублей
Россияне стали чаще покупать лотерейные билеты.
По данным «Чек Индекса», за год количество покупок лотерей в России выросло на 30%. Также увеличился средний чек при покупке лотерейных билетов – со 155 рублей в 2023 году до 210 рублей в 2024-м.
Обычно на одну покупку приходится 2-3 лотерейных билета.
Отмечается, что активность россиян в лотереях значительно возрастает в преддверии праздников. Так, билеты часто покупают в качестве подарков на дни рождения, 23 февраля или 8 марта.
«В канун Нового года лотерейные билеты регулярно входят в десятку самых популярных покупок за час до праздника», – добавляют эксперты «Чек Индекса».
До 70% продаж лотерейных билетов осуществляются онлайн – через сайты лотерей и специализированные приложения-сервисы. В связи с этим в России стало сокращаться количество офлайн-точек организаторов лотерей.
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