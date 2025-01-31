Бразилия войдет в топ-4 крупнейших регулируемых беттинг-рынков в ближайшие годы. К 2027-му будут уступать только США, Великобритании и Италии (H2 Gambling Capital)

Эксперты прогнозируют бурный рост букмекерского рынка в Бразилии.

По данным аналитической компании H2 Gambling Capital, ожидаемый GGR букмекеров в Бразилии за 2025-й год составит порядка 3,7 миллиарда долларов.

В компании прогнозируют, что к 2027 году Бразилия станет четвертым по величине регулируемым рынком онлайн-гемблинга в мире, уступая только США, Великобритании и Италии. Напомним, легальный рынок онлайн-ставок в Бразилии начал работу с 1 января 2025 года.

GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.

Ставочная вики Спортса

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