Бразилия войдет в топ-4 крупнейших регулируемых беттинг-рынков в ближайшие годы. К 2027-му будут уступать только США, Великобритании и Италии (H2 Gambling Capital)
Эксперты прогнозируют бурный рост букмекерского рынка в Бразилии.
По данным аналитической компании H2 Gambling Capital, ожидаемый GGR букмекеров в Бразилии за 2025-й год составит порядка 3,7 миллиарда долларов.
В компании прогнозируют, что к 2027 году Бразилия станет четвертым по величине регулируемым рынком онлайн-гемблинга в мире, уступая только США, Великобритании и Италии. Напомним, легальный рынок онлайн-ставок в Бразилии начал работу с 1 января 2025 года.
GGR – разница между суммой всех ставок и выигрышей бетторов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: SBC News
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