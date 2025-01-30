«Ливерпуль» проиграл ПСВ, дважды ведя по ходу матча. В лайве на нидерландцев давали 7.00

ПСВ победил «Ливерпуль» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб дважды вел в счете по ходу матча. В лайве коэффициент на победу ПСВ доходил до 7.00.

«Ливерпуль», несмотря на поражение, закончил общий этап ЛЧ на первом месте. ПСВ вышел в плей-офф с 14-го места.

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