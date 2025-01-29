Врачи в Британии будут спрашивать пациентов о проблемах с азартными играми

В Великобритании врачам общей практики рекомендовали проводить опросы пациентов о проблемах с лудоманией.

С такой инициативой выступил Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE). Для выявления проблем с азартными играми на раннем этапе предлагается спрашивать пациентов об их причастности к азартным играм.

Предлагается проводить такой опрос, даже если у пациентов нет очевидных факторов риска вреда, связанного с азартными играми.

Вопросы об азартных играх должны быть частью «комплексной оценки» состояния здоровья пациента. Если человек восстанавливается от других зависимостей, таких как злоупотребление алкоголем или наркотиками, врачи должны сообщить пациенту о вреде азартных игр.

NICE отмечает, что людям в Великобритании сложно обратиться за помощью или рассказать о проблемах с азартными играми из-за стыда и боязни осуждения.

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