В Совете Европы поддержали проект по борьбе с лудоманией среди футболистов
Совет Европы изучит вопрос распространения зависимости от азартных игр среди футболистов.
Секретариат Конвенции Совета Европы поддержал проект, инициированный Португальской федерацией футбола и Греческой федерацией футбола. Проект будет направлен на изучение поведения футболистов при совершении ставок с целью предотвращения риска зависимости.
В Совете Европы отметили, что спортсмены сталкиваются с проблемами с азартными играми в гораздо большей степени, что население в среднем. Кроме того, зависимые игроки являются главной мишенью для организаторов договорных матчей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Совета Европы
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