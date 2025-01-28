В Совете Европы поддержали проект по борьбе с лудоманией среди футболистов

Совет Европы изучит вопрос распространения зависимости от азартных игр среди футболистов.

Секретариат Конвенции Совета Европы поддержал проект, инициированный Португальской федерацией футбола и Греческой федерацией футбола. Проект будет направлен на изучение поведения футболистов при совершении ставок с целью предотвращения риска зависимости.

В Совете Европы отметили, что спортсмены сталкиваются с проблемами с азартными играми в гораздо большей степени, что население в среднем. Кроме того, зависимые игроки являются главной мишенью для организаторов договорных матчей.

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