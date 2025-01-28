Владельцы Betfred и Bet365 вошли в топ-3 крупнейших налогоплательщиков Британии за 2024 год
The Times опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших налогоплательщиков Великобритании.
По итогам 2024 года больше всего налогов заплатил основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management Кристофер Хон – 339,5 миллиона фунтов.
Второе и третье места заняли представители беттинг-индустрии – владельцы компании Betfred Фред и Питер Даны (273,4 млн) и Bet365 — Дениз, Джон и Питер Коутс (265 млн).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Times
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