Владельцы Betfred и Bet365 вошли в топ-3 крупнейших налогоплательщиков Британии за 2024 год

The Times опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

По итогам 2024 года больше всего налогов заплатил основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management Кристофер Хон – 339,5 миллиона фунтов.

Второе и третье места заняли представители беттинг-индустрии – владельцы компании Betfred Фред и Питер Даны (273,4 млн) и Bet365 — Дениз, Джон и Питер Коутс (265 млн).

Ставочная вики Спортса

В ЛЧ намечается договорняк: ничья устроит и «ПСЖ», и «Штутгарт». Самый низкий кэф за 12 лет