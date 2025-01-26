Квартальная выручка оператора казино Star Entertainment снизилась почти на 15%

Австралийский оператор казино Star Entertainment отчитался о доходах за 2-й квартал финансового года.

2-й квартал финансового года закончился 31 декабря 2024-го. Согласно финансовой отчетности, выручка казино снизилась до 186,9 млн долларов.

Это на 14,8% меньше в сравнении с 1-м кварталом, а также на 32% меньше, чем в аналогичный период предыдущего финансового года.

Общие операционные расходы снизились на 16% в годовом исчислении и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 145,7 млн долларов.

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