Квартальная выручка оператора казино Star Entertainment снизилась почти на 15%
Австралийский оператор казино Star Entertainment отчитался о доходах за 2-й квартал финансового года.
2-й квартал финансового года закончился 31 декабря 2024-го. Согласно финансовой отчетности, выручка казино снизилась до 186,9 млн долларов.
Это на 14,8% меньше в сравнении с 1-м кварталом, а также на 32% меньше, чем в аналогичный период предыдущего финансового года.
Общие операционные расходы снизились на 16% в годовом исчислении и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 145,7 млн долларов.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Futunn
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем