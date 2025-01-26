НБА и британский букмекер Sportingbet заключили спонсорское соглашение

Британский букмекер Sportingbet заключил спонсорское соглашение с НБА.

Sportingbet станет официальным ставочным спонсором НБА в Бразилии. В рамках сотрудничества букмекер будет устраивать эксклюзивные мероприятия, размещать логотип лиги на своих продуктах, а также организовывать для бразильских болельщиков поездки в США на матчи НБА.

Sportingbet получил лицензию на легальном рынке азартных игр Бразилии, который начал действовать 1 января 2025 года. Букмекер принадлежит игорному холдингу Entain.

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