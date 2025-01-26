Объем мирового рынка онлайн-гемблинга вырастет на 181,47 млрд долларов до 2028 года
Эксперты прогнозируют значительный рост мирового рынка онлайн-гемблинга.
По расчетам аналитической компании Technavio, объем мирового рынка онлайн-гемблинга с 2024 по 2028 год вырастет на 181,47 млрд долларов. Ключевые сегментами развития станут беттинг, казино и лотереи.
Основными факторами роста называют активное внедрение цифровых технологий, спонсорские контракты и доступность вариантов оплаты.
Ощутимый рост прогнозируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Technavio
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