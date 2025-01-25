В Казахстане демонтировали более 1,6 тысяч билбордов с рекламой букмекеров
В Казахстане избавляются от билбордов с рекламой букмекеров и тотализаторов.
С 9 сентября 2024-го в стране ввели строгие ограничения на рекламу букмекеров и тотализаторов. В связи с этим правительство осуществляет регулярный мониторинг наружной рекламы.
В результате работы были демонтированы более 1,6 тысяч билбордов с рекламой букмекеров. Также в 2024 году было заблокировано свыше 10 тысяч сайтов, рекламирующих незаконные азартные игры.
Отметим, что в Казахстане размер штрафа за распространение рекламы букмекеров составляет от 44 до 285 тысяч рублей.
Опубликовала: Венера Кравченко
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