Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Спартака» над ЦСКА в дерби

Главное событие 11-го тура РПЛ – дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча пройдет 5-го октября на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 по Мск.

ЦСКА выиграл два прошлых матча чемпионата – у «Балтики» с «Сочи» – и вышел на первое место в турнирной таблице. К старту очередного тура хозяева подошли с преимуществом в один балл над идущими следом «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Спартак» отстает от лидера первенства на три очка. Гости набрали отличный ход и не проигрывают шесть матчей чемпионата подряд – четыре победы и две ничьих.

Аналитики БЕТСИТИ считают практически равными шансы соперников на успех в дерби. Сделать ставку на победу «Спартака» можно за 2.75, а на ЦСКА – за 3.00. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.10.

ЦСКА забивает в среднем 1.9 гола за игру РПЛ, а «Спартак» – 1.7. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74. ТБ 2.5 идет за 2.02, а ТМ – за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. 45% от общего объема принятых ставок на исход дерби приходятся на победу «Спартака». 30% ставок сделаны на ЦСКА, а 25% - на ничью.

