Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»

Пятого октября «Ювентус» и «Милан» закроют очередной тур итальянской Серии А. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 21:45 по Мск.

«Милан» в прошлом туре обыграл «Наполи» и возглавил турнирную таблицу. У команды Аллегри уже пять побед подряд. Всего у красно-черных лишь одно поражение на старте сезона.

«Ювентус» отстает от лидеров на один балл, но при этом занимает четвертое место в таблице. У туринцев затянувшаяся ничейная серия, с учетом всех турниров уже четыре матча кряду завершились мирным исходом. В отличие от оппонентов «бьянконери» посреди недели играли в Лиге чемпионов и разделили очки с «Вильярреалом» (2:2).

Аналитики БЕТСИТИ считают, что соперники абсолютно равны. Сделать ставку и на победу «Ювентуса», и на успех «Милана» можно с одинаковым кэфом 2.80. Ничья в матче оценивается котировкой 3.30.

Поставить на обмен голами в матче можно за 1.80 . Противоположный вариант идет за 2.00.

Игроки БЕТСИТИ верят в успех хозяев. 50% от всех принятых ставок на исход встречи пришлись на победу «Ювентуса», а на «Милан» – 30%. В ничью верят только 20% игроков.