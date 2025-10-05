«Милан» не забивает «Ювентусу» 4 матча подряд в Серии А. 3.40 – продление серии

«Ювентус» примет «Милан» в 6-м туре Серии А.

Букмекеры дают командам почти равные шансы: коэффициент 2.75 на туринцев и 2.65 на «Милан». Ничья оценивается в 3.15.

«Милан» не забивает «Ювентусу» в Серии А 4 матча подряд. В предстоящей встрече на гол «россонери» можно поставить за 1.32. Если их безголевая серия продлится, сыграет коэффициент 3.40.

Также в 7 матчах подряд между этими командами в Серии А не было обмена голами. 2.50 – продление тренда.

Встреча состоится 5 октября. Начало – в 21:45 мск.

