Всего 1% бетторов обеспечивает 43% дохода игорных компаний Нидерландов
Игорный регулятор Нидерландов поделился данными о доходах от азартного бизнеса.
Регулятор изучил материалы 25 местных лицензированных гемблинг-операторов в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Выяснилось, что всего 1% бетторов обеспечивает 43% валового дохода игорных компаний страны.
1% игроков несут убытки, превышающие 2600 долларов в месяц. Также 10 000 бетторов проигрывают за этот же отрезок времени среднемесячный чистый доход в Нидерландах, который составляет указанные выше 2600 долларов.
В среднем нидерландские игроки в месяц проигрывают около 150 долларов.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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