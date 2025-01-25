Доход от сферы электронных игр на Филиппинах может достичь 2,8 млрд долларов в 2025 году
Доход от сегмента электронных игр на Филиппинах может увеличиться в 2025 году.
По данным местного регулятора, валовой игорный доход (GGR) в период с января по сентябрь составил 1,5 млрд долларов. Это на 502,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.
Ожидается, что в 2025-м GGR в сфере электронных игр на Филиппинах увеличится и достигнет 2,8 млрд.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: GGRAsia
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