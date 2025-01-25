20.00 – Трамп купит Гренландию до июля 2025 года
Polymarket принимает ставки на присоединение Гренландии к США.
В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию. После инаугурации он подтвердил, что планирует взять под контроль остров.
Криптобукмекер Polymarket дает 20.00, что Трамп купит Гренландию до июля этого года. Если приобретение состоится до конца 2025-го, то сыграет коэффициент 7.14.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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