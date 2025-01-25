0

20.00 – Трамп купит Гренландию до июля 2025 года

Polymarket принимает ставки на присоединение Гренландии к США.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию. После инаугурации он подтвердил, что планирует взять под контроль остров.

Криптобукмекер Polymarket дает 20.00, что Трамп купит Гренландию до июля этого года. Если приобретение состоится до конца 2025-го, то сыграет коэффициент 7.14.

Ставочная вики Спортса

Юра Борисов – номинант «Оскара». Шанс на статуэтку, как у «Реала» в ЛЧ!

Опубликовала: Венера Кравченко
logoДональд Трамп
Зарубежный беттинг
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Букмекеры не считают Синнера главным фаворитом ближайших ТБШ. Он выиграл Australian Open и лидирует в мировом рейтинге
127 минут назад
Совокупный объем ставок у криптобукмекера Polymarket достиг 10 млрд долларов
52 минуты назад
Терзич – фаворит на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Хави и Саутгейт – в топ-7
4вчера, 19:40
«Интер» разгромил «Лечче» – 4:0. Команда Индзаги не пропускает в гостевых матчах Серии А с сентября
вчера, 18:57
Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ рухнул с 201.00 до 20.00 с начала сезона. «Шпоры» идут на 15-м месте в чемпионате
1вчера, 18:21
«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру», хотя котировался явным фаворитом – 1:2. В лайве на победу «лис» зашел коэффициент 12.00
1вчера, 16:05
Роналду забьет около 32 мячей в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии, считают букмекеры. У португальца 13 голов в 15 матчах
вчера, 15:45
Мбаппе стал главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке Ла Лиги. Француз забил 15 голов в чемпионате, больше только у Левандовского – 16
7вчера, 15:10
Леброн набирает 10+ очков в 1262 матчах подряд. 4.30 – серия прервется в этом сезоне
5вчера, 14:40
В 9 гостевых матчах «Валенсии» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.85 – продление тренда в игре с «Барселоной»
1вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальная выручка оператора казино Star Entertainment снизилась почти на 15%
вчера, 17:40
Выручка британского игорного холдинга Evoke выросла на 13% в 4-м квартале 2024 года
вчера, 16:50
«Милан» сыграл 9 последних матчей с тоталом меньше 3,5 голов. 1.88 – продление тренда в игре с «Пармой»
вчера, 08:36
НБА и британский букмекер Sportingbet заключили спонсорское соглашение
вчера, 08:18
Объем мирового рынка онлайн-гемблинга вырастет на 181,47 млрд долларов до 2028 года
вчера, 08:00
Синнер – явный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Зверева дают 31%
вчера, 07:21
В Казахстане демонтировали более 1,6 тысяч билбордов с рекламой букмекеров
25 января, 19:46
Всего 1% бетторов обеспечивает 43% дохода игорных компаний Нидерландов
25 января, 18:49
Доход от сферы электронных игр на Филиппинах может достичь 2,8 млрд долларов в 2025 году
25 января, 17:02
Компания Усика Ready to Fight заключила партнерское соглашение с разработчиком ПО для гемблинга
25 января, 14:55
Рекомендуем