В теннисе за 2024 год сыграли 95 потенциально договорных матчей

Потенциальных договорных матчей в теннисе стало меньше.

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) опубликовало отчет о результатах работы в четвертом квартале 2024 года. За указанный период организация получила от представителей регулируемой индустрии ставок информацию о 23 потенциальных договорных матчах.

Всего за 2024-й ITIA получило предупреждения о 95 подозрительных ставках. По сравнению с 2023-м количество возможных договорных матчей уменьшилось на шесть (5,94%).

В 2022-м году число предупреждений составляло 109, в 2021-м –113.

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