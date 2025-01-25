В теннисе за 2024 год сыграли 95 потенциально договорных матчей
Потенциальных договорных матчей в теннисе стало меньше.
Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) опубликовало отчет о результатах работы в четвертом квартале 2024 года. За указанный период организация получила от представителей регулируемой индустрии ставок информацию о 23 потенциальных договорных матчах.
Всего за 2024-й ITIA получило предупреждения о 95 подозрительных ставках. По сравнению с 2023-м количество возможных договорных матчей уменьшилось на шесть (5,94%).
В 2022-м году число предупреждений составляло 109, в 2021-м –113.
Соболенко идет за третьим титулом подряд. Вспомните все похожие серии в Австралии?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: официальный сайт ITIA
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