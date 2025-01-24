«Хольштайн» проиграл все первые таймы на выезде в Бундеслиге. 1.85 – продление тренда с «Вольфсбургом»
«Вольфсбург» примет «Хольштайн Киль» в 19-м туре Бундеслиги.
«Хольштайн» проиграл все первые таймы на выезде в этом сезоне чемпионата Германии.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу «Вольфсбурга» в первые 45 минут игры. На непоражение «Хольштайна» в первом тайме можно поставить за 1.90.
Матч состоится 24 января и начнется в 22:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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