В Санкт-Петербурге накрыли сеть подпольных казино с доходом более 1,2 млрд рублей

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала 7 подпольных игровых клубов с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей.

Нелегальное казино находилось в квартирах на территории Московского, Невского, Выборгского и Красносельского районов города.

«Оперативниками задержаны восемь участников нелегального бизнеса, среди которых двое предполагаемых организаторов, управляющие, а также технические специалисты, отвечающие за бесперебойную работу игорного оборудования.

По версии полиции, подпольные казино существовали на протяжении четырёх лет, принося владельцам около 25 миллионов рублей ежемесячно. При этом затраты на содержание для организаторов были минимальны и состояли из оплаты аренды квартир, поиск которых осуществлялся через сервисы объявлений, и выплаты зарплат немногочисленному персоналу.

Поскольку услугами игорных заведений пользовались только «проверенные» клиенты, необходимость в затратах на рекламу попросту отсутствовала.

В ходе масштабной серии обысков полицейскими изъяты свыше сотни компьютерных устройств, картридеры и средства мобильной связи, а также банковские карты и около полутора миллионов рублей наличными», – сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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