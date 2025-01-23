Юра Борисов номинирован на «Оскар». Он котируется третьим фаворитом – выше Эдварда Нортона и Джереми Стронга

Актер Юра Борисова номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар» за роль второго плана. В той же категории представлены Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Россиянин котируется третьим фаворитом на статуэтку за 7.00. Киран Калкин – явный букмекерский фаворит за 2.66.

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана по версии букмекеров:

1. Кирин Калин («Настоящая боль») – 2.66

2. Гай Пирс («Бруталист») – 6.00

3. Юра Борисов («Анора») – 7.00

4. Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») – 7.50

5. Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») – 17.00

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