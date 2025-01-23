Украинцы потратили 372 млрд рублей на азартные игры в 2024 году

Стало известно, какую сумму украинцы потратили на азартные игры в 2024 году.

В среднем за январь-ноябрь 2024 года украинцы тратили на пополнение игровых счетов по 12,7 млрд гривен (29,6 млрд рублей) в месяц. В декабре этот показатель вырос до 19,4 млрд гривен (45,2 млрд рублей), сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Суммарно за год украинцы потратили почти 160 млрд гривен (372 млрд рублей).

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