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Украинцы потратили 372 млрд рублей на азартные игры в 2024 году

Стало известно, какую сумму украинцы потратили на азартные игры в 2024 году.

В среднем за январь-ноябрь 2024 года украинцы тратили на пополнение игровых счетов по 12,7 млрд гривен (29,6 млрд рублей) в месяц. В декабре этот показатель вырос до 19,4 млрд гривен (45,2 млрд рублей), сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Суммарно за год украинцы потратили почти 160 млрд гривен (372 млрд рублей).

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Кто заменит Шахина в «Боруссии»? Все варианты, в линии есть даже Клопп

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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