Николай Оганезов: «Еще в пандемию перед букмекерами встала дилемма, стоит ли спонсировать российский спорт. Все приняли решение, что поддержку надо нарастить»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о поддержке российского спорта со стороны букмекеров.

«Еще в пандемию перед нами встала дилемма: стоит ли спонсировать российский спорт, когда как таковых спортивных событий нет.

И все приняли решение, что спонсирование российского спорта надо нарастить», – заявил Оганезов.

Букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений за 2024 год. На данный момент БК платят отчисления по ставке 2% от выручки, но к 2028 году процент увеличится до 2,5%.

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