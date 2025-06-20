Николай Оганезов: «Еще в пандемию перед букмекерами встала дилемма, стоит ли спонсировать российский спорт. Все приняли решение, что поддержку надо нарастить»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о поддержке российского спорта со стороны букмекеров.
«Еще в пандемию перед нами встала дилемма: стоит ли спонсировать российский спорт, когда как таковых спортивных событий нет.
И все приняли решение, что спонсирование российского спорта надо нарастить», – заявил Оганезов.
Букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений за 2024 год. На данный момент БК платят отчисления по ставке 2% от выручки, но к 2028 году процент увеличится до 2,5%.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости