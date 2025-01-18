Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил в матче НХЛ. На его гол давали коэффициент 500.00
Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил гол в матче НХЛ против «Баффало» (5:2).
Неделькович поразил пустые ворота, а также сделал ассист. 29-летний американец стал первым голкипером в истории НХЛ, набравшим 1+1 в одной игре.
Заброшенная шайба стала для Недельковича уже 4-й на профессиональном уровне.
Букмекер БЕТСИТИ давал коэффициент 500.00 на вратарский гол в игре.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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