Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил в матче НХЛ. На его гол давали коэффициент 500.00

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил гол в матче НХЛ против «Баффало» (5:2).

Неделькович поразил пустые ворота, а также сделал ассист. 29-летний американец стал первым голкипером в истории НХЛ, набравшим 1+1 в одной игре.

Заброшенная шайба стала для Недельковича уже 4-й на профессиональном уровне.

Букмекер БЕТСИТИ давал коэффициент 500.00 на вратарский гол в игре.

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