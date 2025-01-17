Букмекеры дают 22% на то, что Мирра Андреева выбьет Соболенко с Australian Open. У россиянки 12 побед в 14 матчах

Мирра Андреева встретится с Ариной Соболенко в четвертом круге Australian Open.

17-летняя россиянка одержала 12 побед в 14 последних матчах. В последней личной встрече с Соболенко в Брисбене в начале январе победила белорусская теннисистка – 6:3, 6:2.

Букмекеры дают коэффициент 4.50 на победу Андреево, что соответствует вероятности на победу в 22%. Соболенко – очевидный фаворит встречи за 1.24.

Игра пройдет 19 января и начнется в 3:00 по московскому времени.

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