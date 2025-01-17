Букмекеры дают 22% на то, что Мирра Андреева выбьет Соболенко с Australian Open. У россиянки 12 побед в 14 матчах
Мирра Андреева встретится с Ариной Соболенко в четвертом круге Australian Open.
17-летняя россиянка одержала 12 побед в 14 последних матчах. В последней личной встрече с Соболенко в Брисбене в начале январе победила белорусская теннисистка – 6:3, 6:2.
Букмекеры дают коэффициент 4.50 на победу Андреево, что соответствует вероятности на победу в 22%. Соболенко – очевидный фаворит встречи за 1.24.
Игра пройдет 19 января и начнется в 3:00 по московскому времени.
Каких трансферов ждать: звезда Ла Лиги – в «Арсенал», новый клуб Рэшфорда, Нкунку выбирает из грандов
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем