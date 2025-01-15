Полиция пресекла работу платежной системы Rapidpay, обслуживающей нелегальные БК и интернет-казино

Сотрудники МВД пресекли работу теневой платежной системы Rapidpay.

«Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей», – сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Rapidpay использовалась для обслуживания нелегальных букмекерских компаний, интернет-казино, обмена криптовалюты и колл-центров мошенников. Анонимность платежей обеспечивалась благодаря дропперским схемам.

Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

«В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме», – уточнила Волк.

Четверо предполагаемых организаторов платежной системы задержаны. Им предъявлено обвинение по части второй статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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