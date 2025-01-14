Объем спам-сообщений про онлайн-казино и лотереи в России вырос на 36% («Почта Mail»)

Специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спам-рекламы онлайн-казино и лотерей в четвертом квартале 2024 года.

Руководитель направления антиспам в «Почте Mail» Алексей Бруевич сообщил, что такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.

Увеличение объема спам-рекламы онлайн-казино и лотерей объяснятся использованием мошенниками легитимных образов и элементов доверия, например, логотипов известных брендов, для привлечения пользователей.

В структуре спама помимо предложений по участию в лотереях и онлайн-казино лидируют рассылки с фейковыми инфопродуктами и мошенническими схемами (33%), а также письма с реферальными ссылками, имитирующие сообщения от банков и крупных компаний (31%).

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