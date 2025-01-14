Медведев проиграл два сета 418-й ракетке мира на Australian Open. На победу таиландца Самрея давали коэффициент 37.00
Даниил Медведев победил Касидита Самрея (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) в первом круге Australian Open.
Пятый номер в мировом рейтинге уступил второй и третий сет матча 418-й ракетке мира из Таиланда.
До игры на победу Самрея можно было поставить за 37.00. Котировок на победу Медведева не было – букмекеры не сомневались в его победе.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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